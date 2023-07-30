Ястремська винесла суперницю з Індії та вийшла на турнір у Празі: першим опонентом буде українка

Даяна не залишила жодного шансів Анкіті Райні, вигравши два сети всуху. Тепер на наших фанатів чекає українське дербі на змаганні в Чехії.

Наступного тижня в Празі починається жіночий тенісний турнір категорії WTA250. Одразу в основну сітку потрапила українка Катерина Байндль, яка стала восьмою сіяною, пише 24 канал.

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Натомість ще дві наші представниці проходили кваліфікацію. Втім Катаріна Завацька програла у першому ж матчі німкені Таїсії Мордегер. А ось Даяна Ястремська успішно відібралась в основну сітку.

У першій грі одеситка вибила Терезу Валентову з Чехії (6:1, 6:4). А у фіналі кваліфікації Даяна просто знищила першу ракетку Індії Анкіту Райну, не віддавши суперниці жодного гейму (двічі по 6:0).

На жаль, жереб змусить одну з українок залишити турнір в Празі вже у першому колі. Суперницею Ястремської стане як раз Байндль. Гра відбудеться у понеділок, 31 липня. Початок – не раніше 12:00.

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Переможниця українського дербі зіграє в 1/8 фіналу проти британки Хезер Вотсон або німкені Юле Німаєр. А ось у чвертьфіналі одна з наших співвітчизниць може зійтись із головною фавориткою турніру Марією Боузковою, що йде 29-ю в рейтингу WTA.