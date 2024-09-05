Давид Хорава здобуває третю медаль для України на Паралімпіаді-2024 із дзюдо

У четвер, 5 вересня, відбулась сутичка за бронзову медаль Паралімпійських ігор-2024 із дзюдо. Брав участь у поєдинку український паралімпієць Давид Хорава.

36-річний дзюдоїст не зміг пробитись у фінал Паралімпіади-2024 із дзюдо. Українець зазнав поразки ще на стадії чвертьфіналу змагань та потрапив у втішні поєдинки, пише 24 канал.

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Давид Хорава бронзовий призер Паралімпіади-2024

У фіналі втішних сутичок Давид Хорава не залишив шансів чилійцю Йоганну Еррері та пройшов у поєдинок за "бронзу" із дзюдо. Змагання відбувались у ваговій категорії до 60 кілограмів, клас J2.

У бронзовій сутичці українець здолав південнокорейця Лі Мін-дже та здобув "бронзу" для України. Давид Хорава не залишивши шансів супернику.

До слова. Давид Хорава вже здобував бронзову медаль на Паралімпіаді у 2016 році у Ріо-де-Жанейро. Також у Лондоні українець здобув "золото" із дзюдо на Паралімпійських іграх-2012.

Ця медаль стала третьою для України у дзюдо на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.