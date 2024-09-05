36-летний дзюдоист не смог пробиться в финал Паралимпиады-2024 по дзюдо. Украинец потерпел поражение еще на стадии четвертьфинала соревнований и попал в утешительные поединки, пишет 24 канал.

Читайте также Дзюдоистка Иваницкая уступила в бронзовом финале Паралимпийских игр

Давид Хорава бронзовый призер Паралимпиады-2024

В финале утешительных схваток Давид Хорава не оставил шансов чилийцу Иоганну Эррери и прошел в поединок за "бронзу" по дзюдо. Соревнования проходили в весовой категории до 60 килограмм, класс J2.

В бронзовой схватке украинец одолел южнокорейца Ли Мин-дже и получил "бронзу" для Украины. Давид Хорава не оставив шансов сопернику.

К слову. Давид Хорава уже получал бронзовую медаль на Паралимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Лондоне украинец получил "золото" по дзюдо на Паралимпийских играх-2012.

Эта медаль стала третьей для Украины в дзюдо на Паралимпийских играх-2024 в Париже.