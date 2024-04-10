Український боксер повідомив нову дату бою: хто стане суперником

Олександр Гвоздик повідомив дату бою з Давідом Бенавідесом. Боксери зустрінуться на рингу в середині червня.

Український боксер вперше з 2019 року битиметься за титул тимчасового чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником буде Давід Бенавідес, який вже має титул тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі.

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Дата та місце проведення бою Гвоздик – Бенавідес

Поєдинок між Гвоздиком та Бенавідесом відбудеться 22 червня у Х'юстоні, штат Техас. Раніше була інформація, що бій відбудеться 15 червня, але її не підтвердили. Головною подією вечора стане бій у легкій вазі між непереможеними американцями Джервонтою Девісом та Френком Мартіном.



Афіша бою / Фото з інстаграму Олександра Гвоздика

Переможець бою матиме пояс тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Володар нагороди отримає право на обов'язковий поєдинок з регулярним чемпіоном Артуром Бєтєрбієвим.

Олександр Гвоздик вже зустрічався на рингу з Бєтєрбієвим у 2019 році. Росіянин здолав українця, після чого Гвоздик втратив титул чемпіона IBF. Відтоді Олександр не виходив на ринг протягом трьох років.

Олександр Гвоздик повернувся у бокс в лютому 2023 року. Він має серію з трьох перемог поспіль, з яких два поєдинки він завершив достроково.

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