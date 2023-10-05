Промоутер назвав вирішальний фактор, який вплине на дату бою Усик – Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі наприкінці вересня підписали контракти на проведення бою за абсолютного чемпіона у хевівейті. Подія вже узгоджена, попри постійні відмазки британця, але дату поєдинку офіційно так і не оголосили.

Очікується, що це відбудеться після бою Тайсона Ф'юрі та колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня. Поєдинок відвідає Олександр Усик, тому шоу має розпочатися вже цього дня.

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Дата бою залежить від влучності Нганну

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум частково підтвердив цю інформацію. Він заявив, що дата проведення бою дійсно буде вирішуватися під час битви одних із найкращих панчерів світу, але залежатиме здебільшого від того, чи отримає британець пошкодження, які можуть затягнути його відновлення.

Дата проведення бою Усик – Ф'юрі залежить насамперед від стану Тайсона після бою з Нганну. Якщо у Ф'юрі не буде проблем із рукою, порізів тощо, то це станеться раніше. Але це буде взимку. Це буде взимку і, звичайно, до Рамадану. Ми домовилися з саудівцями, що вони прислухаються до наших порад, але гроші вкладають вони. Тому вони мають право говорити про дату, час і все інше,

– заявив Арум.

. Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту. Він є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом цього часу правовірні мусульмани в денний час відмовляються від приймання їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Піст починається з початку світанку та закінчується після заходу сонця. У 2024 році він має розпочатися 10 березня.

Повідомляється, що голова Головного управління розваг Саудівської Аравії, хоче, щоб бій за абсолюта відбувся якомога швидше (ходять чутки про 23 грудня). Для реалізації цього плану потрібно, щоб "Жадібне пузо" не мав ушкоджень, а бій із Нганну для нього став легкою прогулянкою.