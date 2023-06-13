Дар'я Снігур (Україна) – Беатріс Хаддад-Майя (Бразилія) 2:0 (6:4, 6:3)

У англійському Ноттінгемі стартував жіночий тенісний турнір на траві категорії WTA250. Серед 32-х учасниць заявились дві українки – Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, пише 24 канал.

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Втім остання вимушена була знятися через травму. Але кількість наших представниць не зменшилась, адже на місце Лесі була заявлена Дар'я Снігур.

Тенісистка з Києва, яка йде аж 157-ою у рейтингу WTA, отримала у першому колі непросту опонентку Беатріс Хаддад Майя. Бразилійка дійшла до півфіналу на останньому Ролан Гаррос, що дозволило їй стати десятою ракеткою світу.

Проте схоже, що Беатріс віддала всі сили на турнірі у Парижі, чим і скористалась Снігур. Дар'я обіграла фаворитку у двох сетах, причому у першому не віддавши жодного гейму на своїй подачі.

Для Снігур це лише друга в кар'єрі перемога над представницею топ-10 рейтингу WTA. Минулого року вона здолала на US Open румунку Сімону Халеп. У наступному колі Дар'я протистоятиме британці Кеті Бултер, яка йде 126-ою у світовому рейтингу.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Нурія Паррісас-Діас (Іспанія) 2:0 (7:5, 6:3)

Що ж стосується Калініної, то перша ракетка України також стартувала з перемоги. Тенісистка з Нової Каховки довела свій статус фаворитки у бою з іспанкою Нурією Паррісас-Діас.

Тепер на Ангеліну чекає також бій із представницею Великої Британії Гаррієт Дарт (WTA №143). Цікаво, що якщо українки подолають своїх суперниць у другому колі, то вже у чвертьфіналі на них чекає очна дуель.