У гравців з України є багато причин не тиснути нам руки, – перша ракетка Росії Касаткіна

Доля основної сітки на турнірі WTA 1000 у Мадриді звела Лесю Цуренко із представницею ворожої країни Дар'єю Касаткіною. Однак Касаткіна виявилась однією з небагатьох представниць Росії чи Білорусі, яка називає війну своїми іменами, а не "бідою" чи "горем".

Ще раніше перша ракетка Росії висловила свою підтримку українським тенісисткам та розділила їх переживання. Дар'я Касаткіна на тлі своєї солідарності з українками ще й зробила камінг-аут.

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Тенісистка вперше зізналась про свою нетрадиційну орієнтацію через яку її гнобили у її "вєлікой странє". Тому таке негативне ставлення Касаткіної до її рідної Росії цілком зрозуміле.

Тепер російська тенісистка знову стала на бік "колег по цеху" з України. Сталось це після поєдинку проти українки Лесі Цуренко, яка була останньою надією України на цих змаганнях, в 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. На жаль, наша представниця вилетіла від росіян у двох сетах – 4:6 та 2:6.

Касаткіна: Найсумніше, що війна все ще триває, тому, звісно, у гравців з України є багато причин не тиснути нам руки

Цуренко не стала тиснути руку Касаткіній, яка з розумінням поставилась до такого вчинку Лесі. Дар'я ще й підтримала рішення організаторів Вімблдону, які зобов'язались компенсувати усі витрати українських тенісистів під час трав'яного сезону.

"Більшість українських гравців не можуть повернутися на свої тренувальні бази, вони не можуть повернутися додому, тому я думаю, що правильно дати їм можливість тренуватися в Лондоні. Вони не можуть повернутися додому, їм доводиться постійно бути в роз'їздах і постійно платити за проживання, тому я думаю, що в цьому є великий сенс", – сказав Касаткіна.

Найсумніше, що війна все ще триває, тому, звісно, у гравців з України є багато причин не тиснути нам руки. Я була насправді рада, що вона махнула мені у відповідь, коли покидала корт,

– додала Дар'я.

Відзначимо, що цього літа росіяни та білоруси зможуть брати участь на Вімблдоні, який стартує 3 липня та триватиме до 16-го числа того ж місяця. Адже торік організатори змагань, попри позиції WTA та ATP, заборонили представникам країн-терористок виходити на британський корт.

До слова. Дар'я Касаткіна посідає 8-ме місце у світовому рейтингу WTA. У 2023 році російська тенісистка заробила понад 353 тисяч доларів призових. Вона здобула 8 перемог при 10 поразках. Загалом за кар'єру завоювала 6 титулів та заробила понад 9,4 мільйона доларів призових.

Раніше була інформація, що організатори Вімблдону пожертвують на підтримку України 1 фунт стерлінгів із кожного придбаного глядачами квитка. Очікується, що вдасться зібрати близько 500 тисяч фунтів стерлінгів на потреби українського народу.

Також на Вімблдоні буде організований український день, коли 1000 біженців із України зможуть відвідати старт. Натомість російські ЗМІ не зможуть потрапити на Вімблдон, де будуть заборонені російські та білоруські прапори та загалом символіка цих ворожих країн. Також змагання не покажуть по російських "зомбоящиках".