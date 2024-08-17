Перезавантаження після Олімпіади: Білодід поділилася фотографіями з відпочинку на морі

17 серпня 2024, 18:31
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Автор: Сергій Шаховець

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Дар'я Білодід

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід мріяла завоювати "золото" на Олімпійських іграх в Парижі. На жаль, спортсменка завершила боротьбу ще на стадії 1/8 фіналу.

Після раннього вильоту зі змагань Дар'я Білодід вирішила відволіктися від невдачі на Олімпіаді. Дзюдоїстка поїхала на відпочинок до Греції.

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Білодід насолоджується відпусткою

Зірка українського спорту активно ділиться зі своїми фанатами фотографіями з відпустки. 23-річна спортсменка зробила ефектні світлини в купальнику на березі моря. 

Свою публікацію Білодід підписала дуже лаконічно: "Перезавантаження".

Дар'я Білодід на відпочинку / фото з інстаграму дзюдоїстки

В коментарях підписники відмітили чудову фігуру спортсменки. Втім, не обійшлося без хейтерів, які нагадали про невдачу на Олімпіаді.

Як виступила Білодід на Олімпіаді

  • Нагадаємо, Дар'я Білодід на Олімпійських іграх в Парижі виступала у ваговій категорії до 57 кілограмів. Дзюдоїстка кваліфікувалася до 1/8 фіналу, де програла японці Харуке Фунакубо через три шидо.
  • Під час сутички судді вилучили маму та за сумісництвом тренерку українки Світлану Кузнєцову через постійні вигуки.
  • На попередній Олімпіаді в Токіо Білодід здобула бронзову медаль. Тоді спортсменка виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів.