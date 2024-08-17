Перезавантаження після Олімпіади: Білодід поділилася фотографіями з відпочинку на морі
Джерело:Дар'я Білодід
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід мріяла завоювати "золото" на Олімпійських іграх в Парижі. На жаль, спортсменка завершила боротьбу ще на стадії 1/8 фіналу.
Після раннього вильоту зі змагань Дар'я Білодід вирішила відволіктися від невдачі на Олімпіаді. Дзюдоїстка поїхала на відпочинок до Греції.
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Білодід насолоджується відпусткою
Зірка українського спорту активно ділиться зі своїми фанатами фотографіями з відпустки. 23-річна спортсменка зробила ефектні світлини в купальнику на березі моря.
Свою публікацію Білодід підписала дуже лаконічно: "Перезавантаження".
Дар'я Білодід на відпочинку / фото з інстаграму дзюдоїстки
В коментарях підписники відмітили чудову фігуру спортсменки. Втім, не обійшлося без хейтерів, які нагадали про невдачу на Олімпіаді.
Як виступила Білодід на Олімпіаді
- Нагадаємо, Дар'я Білодід на Олімпійських іграх в Парижі виступала у ваговій категорії до 57 кілограмів. Дзюдоїстка кваліфікувалася до 1/8 фіналу, де програла японці Харуке Фунакубо через три шидо.
- Під час сутички судді вилучили маму та за сумісництвом тренерку українки Світлану Кузнєцову через постійні вигуки.
- На попередній Олімпіаді в Токіо Білодід здобула бронзову медаль. Тоді спортсменка виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів.