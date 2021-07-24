Дар'я Білодід розридалася після здобуття бронзи на Олімпійських іграх: емоційне відео

Українка Дар'я Білодід 24 липня принесла першу медаль Україні на Олімпіаді в Токіо. Після переможного двобою з ізраїльтянкою Широю Рішоні українка не змогла стримати емоцій.

Після матчу за бронзу Дарія Білодід розплакалася просто на татамі. Це і не дивно, адже перед боєм дзюдоїстка була дуже заведена.

Важливо Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

Безглуздо було б заперечувати, що змагальний день видався для українки дуже важким. І мовиться не лише про фізичний, але й про емоційний стан. Дар'я Білодід була однією з фавориток турніру, що накладало на неї додаткову відповідальність.

В Україні від неї чекали золото, але, на жаль, Білодід не змогла вийти у фінал. Зрештою вона таки змогла вибороти бронзу для України, перемігши ізраїльтянку Широ Рішоні.

Тільки-но сутичка завершилася, українка дала волю емоціям.

Це перша нагорода збірної України на довгоочікуваній Олімпіаді. Також перша нагорода у дзюдо на Олімпійських іграх з часів Пекіна-2008.

Білодід дала волю емоціям після перемоги: дивіться відео

На першу медаль нашій країні на Олімпіаді-2020 вже відреагував Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна.