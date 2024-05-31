Доведеться боротись, – Білодід ексклюзивно про труднощі перед Іграми, травму та допуск росіян

У п'ятницю, 31 травня, у Києві відбулась презентація олімпійської збірної України з дзюдо. Участь у ній взяли лідери команди на чолі із бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо Дар'єю Білодід.

Також на захід були запрошені президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та виконувач обов'язків міністра молоді та спорту країни Матвій Бідний. 24 Канал побував на події та взяв ексклюзивний коментар у лідерки української збірної з дзюдо.

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Про труднощі перед Іграми-2024

Дар'я Білодід розповіла про труднощі, з якими вже зіткнулась під час підготовки до Олімпійських ігор-2024.

Були складнощі, адже це була нова категорія для мене. Я різко перейшла із 48 до 57 кілограмів. Важко було знайти правильний шлях, підготовку до суперниць. Загалом багато чого спочатку не виходило. Але згодом все вдалось. Для цього мені знадобилось два роки, щоб дійти до того рівня, який маю зараз,

– відповіла дзюдоїстка у коментарі журналістці Валерії Фургалець.

Також Дар'я відреагувала на інформацію про свою травму, яка завадила їй виступити на чемпіонаті світу-2024 з дзюдо, який відбувався в Абу-Дабі з 19-го по 24-те травня. Білодід розповіла, що вже майже відновилась від ушкодження, але не розкрила жодних інших деталей.

Білодід про допуск росіян

Білодід поділилась своїми негативними враженнями від допуску росіян та білорусів до Олімпіади у Париж, де ворожі представники змагатимуться під нейтральним статусом.

Погано ставлюсь до такого рішення МОК, яке вважаю неправильним. Країна-агресор не може брати участь у таких змаганнях, але я, на жаль, нічого змінити не можу. Тому доведеться боротись,

– відзначила лідерка збірної України з дзюдо.

Відзначимо, що окрім Дар’ї Білодід у презентації взяли участь інші майбутні учасники Ігор-2024: Богдан Ядов, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов і Антон Савицький.