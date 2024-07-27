Білодід похизувалась запальними танцями в олімпійському селищі: яскраве відео
27 липня 2024, 13:09Читать новость на русском
Джерело:Дар'я Білодід
Дар'я Білодід опублікувала запальне відео у своїх соцмережах. На ньому дзюдоїстка виконує яскравий танець.
У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. На наступний день розпочався перший олімпійський день.
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Яскраве відео від Білодід
У своїх соцмережах українська дзюдоїстка похизувалася запальними танцями в олімпійському містечку. Спортсменка танцювала з яскравою посмішкою на обличчі.
Танці Дар'ї Білодід: дивіться відео
Відзначимо, що Дар'я Білодід розпочне змагання на Олімпіаді-2024 у понеділок, 29 липня, у поєдинку проти Нери Тібви.