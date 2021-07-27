Ця медаль завжди буде в історії, – Дарія Білодід повернулася в Україну з Олімпіади: фото
Джерело:"Суспільне Спорт"
Титулована дзюдоїстка Дарія Білодід повернулася в Україну з Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Дарія виграла "бронзу", яка стала першою медаллю України на Олімпіаді-2020.
Білодід: Це така пам‘ять, яка на все життя для моєї родини
Дарія Білодід вранці 27 липня прилетіла з Токіо в аеропорт "Бориспіль". Українську спортсмену та її тренерів Світлану Кузнєцову та Геннадія Білодіда прийшли зустріти багато фанатів та представники ЗМІ.
Дізнайтесь більше Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді
Талановита українська спортсменка поділилася емоціями, які пережила на Іграх у Токіо. Зокрема, вона знову розповіла, що спершу розчарувалася, що програла у півфіналі.
"Емоції мої були спочатку не дуже радісні, тому що мрія не здійснилася, як я собі планувала. Все пішло трішки не по плану", – сказала Білодід.
За словами Дарії, через декілька днів вона змінила свою думку. Білодід стала першою українкою, яка виграла медаль Олімпійських ігор з дзюдо.
Але пройшло декілька днів, і я розумію, що ця медаль дуже важлива для мене. Вона завжди буде в історії, вона перша в жіночому дзюдо в Україні. Це така пам‘ять, яка на все життя для моєї родини, для моєї країни,
– резюмувала дзюдоїстка.
Білодід спростувала чутки ЗМІ
20-річна Дарія спростувала інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо того, що вона залишає спорт.
"Трішки не так зрозуміли наші з батьками коментарі, зараз я планую відпочити, перезавантажитися і розпочати підготовку до нового олімпійського циклу", – сказала українка.
Також Білодід подякувала за підтримку українських вболівальників.
Хочу подякувати всім, хто мене підтримував, вболівав, я плакала від теплих і щирих слів, які написали мені як відомі людини, так і вболівальники. Дякує всім за привітання,
– зазначила бронзова призерка Ігор.
- Дарія Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 з дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів. Вона принесла Україні першу медаль у Токіо.