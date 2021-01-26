Мої батьки цього не переживуть: Дарія Білодід обрала між UFC та модельним бізнесом

Найкраща дзюдоїстка світу 2019/2020 років українка Дарія Білодід переконує, що не планує переходити у змішані єдиноборства.
Джерело: Інстаграм Ольги Харлан
20-річна Білодід в інстаграмі поспілкувалася в прямому ефірі з українською фехтувальницею Ольгою Харлан.
До слова Білодід здобула бронзу на турнірі Masters-2021 в Досі
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо заявила, що не виступатиме у промоушені UFC, хоча отримувала пропозиції.
В UFC йти не планую. Часто постає питання, тому що у мене вже були пропозиції – в UFC, в ММА, але ні,
– заявила Дарія.
Чемпіона Європейських ігор-2019 та чемпіонату Європи-2017 зізнала, що її батьки не переживуть виступу в UFC. Дарія віддає перевагу модельному бізнесу.
"Мої батьки цього не переживуть, та й сама я не хочу, тому що мені вистачило в спорті зламаного носа, зламаної щелепи. Краще моделлю", – заявила Білодід.