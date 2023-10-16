Є шанси затриматись на довше: журналіст розкрив долю Срни на тренерську містку в Шахтарі

Даріо Срна має нагоду тренувати "гірників" як найдовше. Все залежить від самого хорвата.

Шахтар, можливо, уже отримав нового головного тренера. Стало відомо, хто був ініціатором звільнення ван Лаувена.

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Декілька планів

Донецький колектив прийняв дещо несподіване рішення, яке полягало у звільненні Патріка ван Лаувена. "Кроти" відразу віднайшли заміну нідерландському наставнику, оскільки місце на тренерському містку тимчасово зайняв Даріо Срна, котрий виконував роль спортивного директора клубу. Та от приставка "виконуючий обов'язків" головного тренера перед іменем Даріо Срни з часом може зникнути, оскільки донецький колектив розглядає варіант із тим, аби саме хорват взяв повне керівництво над "гірниками".

Наразі кандидатура Срни розглядається все ж як тимчасова, проте все в руках Даріо. Діло в тому, що успішні виступи Шахтаря під керівництвом хорватського наставника може зберегти йому місце в команді. Та от це більше виглядає як "план В". Все через те, що "гірники" перебувають у активному пошуці нового тренера, скоріше за все, вкотре націлившись на іноземного тренера, проте доступних кваліфікованих коучів назразі складно знайти на ринку, бо не кожен поїде в Україну, тому Срна має час, аби "втертись в довіру".

Звільнити Патріка ван Леувена, так само, як і перед цим призначити – це рішення Ріната Ахметова. Цей тренер був саме його креатурою, аж ніяк не гендиректора чи спортдиректора. Їхня роль була роздобути його із Зорі і все. Зараз президент Шахтаря ухвалив нове рішення. Десь на емоціях. Але воно визрівало вже кілька тижнів,

– сказав журналіст Ігор Бурбас.

Нідерландець в Шахтарі