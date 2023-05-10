Збірна України викликала волейболіста, який грав у Росії після початку повномасштабної війни

Чоловіча збірна України з волейболу оголосила розширений список на матчі Золотої Євроліги. У списку із 16 волейболістів є одне скандальне прізвище Даніїла Пивоваренка.

Даніїл Пивоваренко вперше викликаний до заявки збірної України з волейболу. Волейболіст ще й є наймолодшим учасником у цьому розширеному списку. Однак його особа є доволі скандальною.

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Зароблять криваві гроші

З 2021-го року 19-річний український волейболіст виступав за молодіжну команду новосибірського Локомотива. Пивоваренко виступав у ворожій Росії навіть тоді, коли ця країна почала повномасштабне вторгнення в його рідну Україну.

Відзначимо, що у березні 2022-го Локомотив здобув "бронзу" Молодіжної ліги Росії, а український волейболіст був присутній на церемонії нагородження російського клубу.

Також Даніїл поза волейболом не приховував свого задоволення від життя у країні-окупанта. У березні 2022 року Пивоваренко викладав у своєму інстаграмі світлини з відпочинку "на болотах", поки над головами українські літали ворожі ракети, які продовжують це робити.

Після чого Даніїл перебрався в Іспанію, де останній сезон грав за команду Ріо Дуеро. Однак його російське минуле серйозно зіпсувало репутацію Пивоваренку.

Тепер українські уболівальники бачать прізвище Пивоваренка, який заробляв гроші на крові, у розширеному списку збірної на Золоту Євролігу. Якесь дике рішення від тренерського штабу нашої національної команди та Угіса Крастіньша.

Зверніть увагу! Збірна України з волейболу готуватиметься до змагань у Польщі, де й прийме своїх суперників у домашніх матчах. Наша національна команда зіграє проти Хорватії, Північної Македонії та Бельгії. Переможець цієї групи вийде у Фінал чотирьох (24 – 25 червня). Перший матч Україна зіграє 27 травня.