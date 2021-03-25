Данія офіційно прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні

Читать новость на русском

Джерело:

DR

Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах. Уряд Данії надав дозвіл на те, щоб частина вболівальників відвідала матчі Євро-2020, які відбудуться у Копенгагені.

Матчі зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників

Міністерка культури Данії Джой Могенсен повідомила, що поєдинки Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників.

Варте уваги Велика Британія офіційно готова прийняти більше матчів Євро-2020

У Копенгагені матчі прийме місцевий стадіоні "Паркен", який вміщує 38 тисяч вболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.

Матчі на стадіоні "Паркен"

  • 12 червня – Група B: Данія – Фінляндія
  • 17 червня – Група B: Данія – Бельгія
  • 21 червня – Група B: Росія – Данія
  • 28 червня – 1/8 фіналу: 2D – 2E

Данія готова пускати більше фанів

У Данії готові пускати на трибуни ще більше глядачів, однак ймовірне зростання частки вболівальників буде можливим лише за умови покращення епідеміологічної ситуації.

Рішення уряду підтримала футбольна асоціація Данії.

  • Таким чином, Данія стала першою країною, яка офіційно гарантує проведення у себе матчів Євро-2020 з глядачами. Саме цю вимогу УЄФА поставив усім містам.
  • Наразі не можуть гарантувати матчі з глядачами Глазго, Дублін та Більбао. Вони ризикують втратити право приймати поєдинки Євро-2020.


Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу