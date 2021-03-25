Данія офіційно прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні

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Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах. Уряд Данії надав дозвіл на те, щоб частина вболівальників відвідала матчі Євро-2020, які відбудуться у Копенгагені.
Міністерка культури Данії Джой Могенсен повідомила, що поєдинки Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників.
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У Копенгагені матчі прийме місцевий стадіоні "Паркен", який вміщує 38 тисяч вболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.
У Данії готові пускати на трибуни ще більше глядачів, однак ймовірне зростання частки вболівальників буде можливим лише за умови покращення епідеміологічної ситуації.
Рішення уряду підтримала футбольна асоціація Данії.
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу