Сльози та підтримка Еріксена: Бельгія створила шалений камбек з Данією на Євро-2020 – відео

Данська збірна 17 червня зіграла проти Бельгії у рамках 2 туру групи В на Євро-2020. Бельгійська команда завдяки камбеку переграла суперника.

Данія – Бельгія 1:2

Голи: Юссуф, 2 – Азар, 55, Де Брюйне, 70

У першому турі бельгійська збірна знищила Росію на Євро-2020 із рахунком 3:0. Дубль Лукаку та гол Менью приніс перемогу бельгійській команді. Росіяни просто нічого не могли створити поблизу воріт суперника.

Зустріч Данії та Фінляндії назавжди увійде в історію чемпіонату Європи. Звичайно, що не грою, а жахливим інцидентом із Крістіаном Еріксеном, у якого зупинилось серце прямо під час матчу. Поєдинок був призупинений та відновився у той же день на прохання самого Еріксена. Після відновлення гри фіни одного разу відзначились у воротах суперника та здобула перемогу (1:0).

Початок матчу був шокуючим для гостей. Футболісти Данії кинулись в атаку та вже на 2-й хвилині розмочили нулі на табло. Юссуф скористався помилкою захисту, вийшов на вільний простріл та переграв Куртуа – 1:0.

На цьому господарі не зупинились, а продовжували тиснути на ворота суперника. Мехле завдав класному удару, але цього разу Куртуа у феноменальному стрибку парирував постріл.

На 10-й хвилині матчу був найбільш емоційний момент на старті поєдинку. Арбітр зупинив гру, фанати на трибунах розгорнули великий банер на підтримку Еріксена, який швидше за все завершить свою кар'єру. А футболісти на полі зустріли це все оплесками. Ромелу Лукаку не стримував сліз , бельгійський нападник є другом Крістіана та одноклубником в Інтері.

Футболісти збірної Бельгії все ніяк не могли знайти свою гру. Дамсгорд показав високий рівень техніки, пройшов крізь оборону та наважився на удар – м'яч пролетів поруч з володіннями Бельгії.

Наприкінці зустрічі бельгійці почали більше тиснути на ворота суперника. Але команда на чолі з Лукаку не змогла зрівняти рахунок до перерви.

Камбек Бельгії

Після відпочинку на 55-й хвилині бельгійці зрівняли цифри на табло. Лукаку протягнув м'яч до воріт суперника, віддав на Де Брюйне. Капітан команди побачив вільного Азара, який перебував у кращій позиції, та спрямував м'яч вже у порожні ворота – 1:1.

Відео голу Азара

Знову воротам Куртуа загрожував Мехле. Але і цього разу футболісту Данії не пощастило. Бельгійський голкіпер був на висоті. Відразу після цього епізоду гравець Данії опинився на газоні у штрафному Бельгії, але суддя не став піддаватись на провокації господарів.

Вже на 71-й хвилині все у свою ноги взяв Де Брюйне. Лідер бельгійської команди відгукнувся на передачу та бездоганно пробив з меж штрафного під стійку – 1:2.

Відео Де Брюйне

Небезпечний момент був біля воріт Бельгії. Куртуа на лінії зіграв найкращим чином та парирував постріл. Бретвейт пробив зі штрафного ,але захисник заблокував постріл. Господарі дуже гостро атакували наприкінці зустрічі, але реалізувати бодай один момент не вдалось. Навіть голкіпер Шмейхель у штрафному не допоміг Данії.

У підсумку – 1:2. Бельгія вдруге поспіль перемогла на Євро-2020. Бельгійці достроково вийшли у плей-офф турніру.