Бельгія окрилена після нищівної перемоги над Росією на Євро-2020: прогноз на матч з Данією

Данія 17 червня зіграє проти Бельгії у другому турі групи В. Букмекери оцінили шанси збірних на поєдинок Євро-2020.

Данія – Бельгія: перед матчем

Бельгія у стартовому матчі Євро-2020 знищила Росію 3:0. Дублем у поєдинку першого туру відзначився Ромелу Лукаку. Ще один гол в активі Меньє. Бельгійці просто не залишили шансів супернику на перемогу.

Варте уваги Еріксен звернувся до фанатів із лікарняного ліжка після зупинки серця у матчі Євро-2020: фото

Зустріч Данії проти Фінляндії запам'ятається не так рахунком, як епізодом із зупинкою серця у гравця данської збірної Крістіана Еріксена. На щастя, медикам вдалось врятувати життя футболісту, який швидше за все повішає бутси на цвях. Саме на його прохання данські гравці у той же день вийшли на футбольне поле, щоб дограти поєдинок. Фінляндія з мінімальним рахунком переграла суперника (0:1).

Історія протистоянь

Збірні 15 разів зустрічались на одному футбольному полі. В обидвох команда по 6 перемог. Лише три поєдинки завершували мировими. Востаннє Бельгія та Данія грали між собою 18 листопада 2020 року. У тій зустрічі бельгійці впевнено переграли суперника із рахунком 4:2.

Що прогнозує Favbet

Матч 2-го туру групи В Данія – Бельгія відбудеться 17 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Букмекери віддають перевагу бельгійцям. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,06. Звитяга господарів поля – 4,20. Мирова у цій зустрічі теж не є виключенням – 3,30.

Швидше за все обидві команди відзначаться голами у матчі – 1,87. Діапазон результативних ударів у матчі буде 1-2 голи – 1,85.

Протистояння ймовірно завершиться нічиєю 1:1 або мінімальною перемогою гостей із Бельгії. На обидва показники стоять коефіцієнти 6. Успіх Данії (1:0) оцінений у 9,40.

Чи буде у грі вилучення? Так – 5,25. Ні – 1,13. Хто може забити у зустрічі? Авторами голів можуть стати Лукаку – 2 та Батшуаї – 2,70. У бельгійських воротах може відзначитись Корнеліус – 3,80 та Азар – 3,30.