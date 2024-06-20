Юльманн рятує данців: нічия у матчі Данія – Англія

У четвер, 20 червня, відбудуться три зустрічі другого туру чемпіонату Європи-2024. У центральному матчі зустрілися Данія та Англія.

Англія та Данія грають свої другі матчі на цьогорічному Євро. Команди змагаються в Групі "С" разом зі Словенією та Сербією, пише 24 канал.

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Перший гол Англії у матчі

На 18-й хвилині Гаррі Кейн відкрив рахунок у матчі. Крістіансен відбивав удар, однак м'яч відскочив у ногу англійцю і влучив у ворота.

Відео голу Кейна

Гол Данії

Вже на 34-й хвилині данці змогли зрівняти рахунок. Юльманн завдав удару з 30-ти метрів і м'яч, відштовхнувшись від стійки залетів прямо у ворота.

Гол Юльманна: дивіться відео

Відзначимо, що 20 червня завершить ігровий день матч Іспанія – Італія о 22:00 за київським часом.