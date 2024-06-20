Шедевр Юльменна врятував данців: Данія та Англія розійшлись на нічиїй

У четвер, 20 червня, відбудуться три зустрічі другого туру чемпіонату Європи-2024. У центральному матчі зустрілися цаціональні команди Данії та Англії.

Данія – Англія 1:1

Голи: Юльманн, 34 – Кейн, 18.

Команди зустрілись у півфіналі Євро-2024, де Данія поступилася з рахунком 2:1. В межах цьогорічного чемпіонату Європи збірні змагаються в Групі "С" разом зі Словенією та Сербією, пише 24 канал.

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Початок з мирної нічиєї

З самого початку першого тайму більше домінували англійці. Вони створили кілька моментів, однак не змогли їх реалізувати.

Однак вже на 18-й хвилині Англія змогла відкрити рахунок у матчі. Крістіансен відбивав удар, однак м'яч відскочив у ногу Кейну і влучив прямо у ворота.

Відео голу Кейна

Після цього намагалася атакувати вже Данія. Однак удар Еріксена був заблокований. Ще кілька намагань атакувати ворота були відбиті.

Проте на 34-й хвилині данці змогли зрівняти рахунок. Юльманн завдав удару з 30-ти метрів і м'яч, відштовхнувшись від стійки залетів прямо у ворота Пікфорда.

Гол Юльманна: дивіться відео

Вирішального голу не було

З початку другого тайму англійці активно почали атакувати данців, однак Шмейхель надійно захищав ворота своєї команди.

На 56-й хвилині Фоден пробив низом, однак м'яч влучив у стійку воріт.

Згодом Данія, зусиллями Еріксена, намагалася пробити по воротам. М'яч полетів вище воріт. Після цього англійці знову почали активно атакувати суперника.

Однак домінувала Англія недовго. Невдовзі Данія вязала ініціативу і почала тиснути на суперника біля воріт Пікфорда. На 85-й хвилині Хейб'єрг вистрілив повз ворота Англії.

До кінця гри команди так і не змогли забити вирішальний гол. Таким чином, Англія втратила очки у матчі проти Данії.

Відзначимо, що 20 червня завершить ігровий день матч Іспанія – Італія о 22:00 за київським часом.