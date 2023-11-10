Не дають навіть шансу: бомбардира з Боруссії Дортмунд проігнорували в збірній України

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Олег Кузнецов оголосив склад на матчі кваліфікаційного раунду відбору Євро-2024. Серед переліку футболістів не знайшлося місця українцю, який феєрить в Німеччині.

Вихованець донецького Шахтаря Данило Кревсун регулярно забиває за Боруссію Дортмунд U-19, а також грає в Юнацькій лізі УЄФА. Проте цього виявилося недостатньо, щоб отримати виклик в юнацьку збірну України.

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Що потрібно, щоб потрапити в збірну України?

Відома українська легкоатлетка Юля Кревсун, яка є мамою Данила, відреагувала на "сліпоту" тренерського штабу збірної. Чемпіонка Європи з бігу не приховувала свого розчарування.

"На жаль без нас.

Футбол це не обʼєктивний вид спорту, ти не можеш приїхати на змагання, виграти чи виповнити норматив тим паче якщо це стосується збірної…. Ти нібито робиш все від тебе залежне, граєш в стартовому складі, півзахисник який за 10 турів забив 6 голів та 1 асист, але тобі навіть не дають шансу проявити себе за юнацьку збірну….

Боруссія Дортмунд U19 – це не тільки бренд першої команди, це за останніх 3 сезони дворазові чемпіони Німеччини та 1 раз срібні, два сезони поспіль виходили 1/4 Юнацької лігу чемпіонів, в її складі грають збірники Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Ісландії…

Працюємо далі, дякуємо ЗСУ, донатимо", – написала Кревсун у Фейсбуці.

Зазначимо, що Данило Кревсун поповнив склад дортмундської Боруссії в січні 2023 року. Атакувальний хавбек швидко завоював місце в основі та став одним з лідерів команди. У 15 поєдинках Данило забив 6 голів та віддав 1 асист.

Заявка юнацької збірної України U-19

Воротарі: Владислав Кравець (Шахтар Донецьк), В’ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватія).

Владислав Кравець (Шахтар Донецьк), В’ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватія). Захисники: Денис Дикий, Назар Балаба, Олексій Гусєв, Тарас Михавко (усі – Динамо Київ), Микола Огарков (Шахтар Донецьк), Степан Лисенко (Гайдук, Хорватія).

Денис Дикий, Назар Балаба, Олексій Гусєв, Тарас Михавко (усі – Динамо Київ), Микола Огарков (Шахтар Донецьк), Степан Лисенко (Гайдук, Хорватія). Півзахисники: Дмитрій Кремчанін, Роман Саленко (обидва – Динамо Київ), Євген Микитюк (Полісся Житомир), Віталій Михайлів (Минай), Данило Ващенко (Олександрія), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Максим Деркач (Ешторіл, Португалія), Богдан Мануйлов (Сан-Хосе, Іспанія).

Дмитрій Кремчанін, Роман Саленко (обидва – Динамо Київ), Євген Микитюк (Полісся Житомир), Віталій Михайлів (Минай), Данило Ващенко (Олександрія), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Максим Деркач (Ешторіл, Португалія), Богдан Мануйлов (Сан-Хосе, Іспанія). Нападники: Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Сергій Панченко (Рух Львів), Олександр Піщур (Академія Пушкаша, Угорщина).

Збірна України свій перший матч кваліфікаційного раунду зіграє 15 листопада проти Мальти. 18 листопада підопічні Кузнецова зустрінуться з командою Косово, а 21-го зі Словаччиною.