Кривбас підписав забивного форварда з чемпіонату Білорусі
Джерело:ФК Кривбас
Криворізький клуб нарешті оголосив про трансфер Даніеля Соси. Африканський форвард повинен був приєднатися до команди ще на початку весняної частини чемпіонату.
Нападник збірної Нігеру Даніель Соса офіційно став гравцем Кривбасу. Про це повідомив сайт криворізького клубу.
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Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко прокоментував трансфер нападника.
"Нарешті до нас приїхав Даніель Соса. Ми раді його бачити у Кривому Розі. Усі питання з візами закриті. Він ще доволі довго чекав на кордоні, але, попри усі труднощі, він приєднався до Кривбасу.
Так, є певні бюрократичні труднощі з візами. Це все через війну. Але ми подолали цей барʼєр на шляху Даніеля до України. Впевнений, здолаємо й ворога, який влаштував нам ці додаткові труднощі", – розповів Баєнко.
Що відомо про нового форварда Кривбасу
- Даніель Соса народився 21 вересня 1998 року в Аккрі, яка є столицею Гани.
- Футбольну освіту здобув у місцевому Нубл Аррікс, а у 2016 році переїхав до Ізраїлю.
- Форвард виступав за юнацькі команди Маккабі з Нетанії та Бейтару.
- На певний час Соса повернувся до Африки, де виступав за маловідомі клуби Нігеру, Гвінеї та Того.
- У 2021 році підписав контракт з білоруським клубом Іслоч, за який відіграв 45 матчів та забив 17 м'ячів.
- У лютому 2023 року залишив білоруську команду на правах вільного агента.
- З 2021 року Соса викликається до збірної Нігеру. На рахунку нападника 3 голи та 6 асистів у 12 матчах за національну команду