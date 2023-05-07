Кривбас підписав забивного форварда з чемпіонату Білорусі

Криворізький клуб нарешті оголосив про трансфер Даніеля Соси. Африканський форвард повинен був приєднатися до команди ще на початку весняної частини чемпіонату.

Нападник збірної Нігеру Даніель Соса офіційно став гравцем Кривбасу. Про це повідомив сайт криворізького клубу.

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Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко прокоментував трансфер нападника.

"Нарешті до нас приїхав Даніель Соса. Ми раді його бачити у Кривому Розі. Усі питання з візами закриті. Він ще доволі довго чекав на кордоні, але, попри усі труднощі, він приєднався до Кривбасу.

Так, є певні бюрократичні труднощі з візами. Це все через війну. Але ми подолали цей барʼєр на шляху Даніеля до України. Впевнений, здолаємо й ворога, який влаштував нам ці додаткові труднощі", – розповів Баєнко.

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