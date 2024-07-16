Найкращий бомбардир Євро-2024: Баварія хоче переманити гравця з Бундесліги

Мюнхенська Баварія безперечно гранд німецького футболу. Клуб відомий тим, що забирає найкращих футболістів зі свого чемпіонату. На цей раз вони націлились на найкращого бомбардира Євро-2024.

Іспанський футболіст Ред Булл Лейпциг Дані Ольмо може перейти в Баварію Мюнхен. У своєму клубі 26-річний півзахисник виступає з січня 2020 року. Контракт з "червоними биками" розрахований до 2027 року.

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Умови для трансферу Ольмо

Перехід іспанського півзахисника в Мюнхен може відбутись за однієї умови. Головна ціль Баварії на трансферному ринку Хаві Сімонс з французького Парі Сен-Жермен.

Якщо парижани не відпустять гравця, тоді мюнхенці підпишуть Дані Ольмо. Хаві Сімонс грає разом з іспанцем на правах оренди в РБ Лейпциг.

На Євро-2024 однакову кількість голів забили 6 гравців по 3 м'ячі. Дані Ольмо один з них, він забив 3 голи та віддав 2 асисти. У підсумку його визнали найкращим бомбардиром турніру.

В минулому сезоні у клубному футболі Ольмо зіграв 25 матчів. Гравець забив 8 голів та віддав 5 гольових передач. Також гравцем цікавиться Манчестер Сіті, Гвардіола особисто надіслав листа Дані. Трансферна вартість іспанця 50 мільйонів євро.