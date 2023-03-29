Футболіст Зорі незабаром повернеться на поле після зупинки серця
29 березня 2023, 16:35Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дмитра Вєнкова
Луганська Зоря отримає підсилення правого флангу захисту. Олег Данченко, який нещодавно переніс зупинку серця, повертається до футболу.
28-річний правий захисник знову зможе потішити своєю грою прихильників луганського колективу. Журналіст Дмитро Вєнков повідомив, коли Олег Данченко зможе повернутись до тренувального процесу команди.
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Велике повернення до футболу
Через два – три тижні Данченко буде вже тренуватись у загальній групі Зорі.
Наступний матч підопічні Патріка ван Леувена проведуть 2 квітня в УПЛ проти львівського Руха.
Нагадаємо, що у Данченка несподівано зупинилось серце на одному з тренувань Зорі на зимових зборах. Правий захисник пережив клінічну смерть.
Історія зупинки серця у Данченка
- Врятували життя йому австрійські лікарі, які перебували поруч та мали з собою дефібрилятор. Під час реанімації в Олега тричі переставало битись серце. Але, на щастя, медикам вдалось повернути до життя українського футболіста Зорі.
- Його доставили у лікарню та одразу поклали у реанімацію.
- Через декілька днів Данченко вже був присутній на матчі своєї команди проти Риги, але лише у ролі глядача.
- Грецький клуб АЕК, якому належить контракт Данченка, надіслав літак, який направив його на обстеження у Грецію. Його іноземний клуб повністю взяв на себе фінансову частину лікування Олега.
- Медичне обстеження було позитивним для футболіста. Але лікарі навіть після цього заборонили йому повертатись до навантажень.
Що відомо про кар'єру Олега Данченка: коротко про головне
- 28-річний правий захисник, який встиг пограти за багато клубів, як українських, так й іноземних.
- Його контракт, як зазначалось вище, належить грецькому АЕК. Угода підписана до кінця червня 2024 року.
- Наразі виступає в оренді у Зорі, з якою має співпрацю до кінця поточного сезону. Але у контракті є опція викупу футболіста.
- Має досвід виступів за молодіжну збірну України U-21 – 3 голи у 28 матчах.
- У сезоні-2022/2023 Данченко встиг провести 17 поєдинків, у яких відзначився одним асистом.