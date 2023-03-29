Футболіст Зорі незабаром повернеться на поле після зупинки серця

Луганська Зоря отримає підсилення правого флангу захисту. Олег Данченко, який нещодавно переніс зупинку серця, повертається до футболу.

28-річний правий захисник знову зможе потішити своєю грою прихильників луганського колективу. Журналіст Дмитро Вєнков повідомив, коли Олег Данченко зможе повернутись до тренувального процесу команди.

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Велике повернення до футболу

Через два – три тижні Данченко буде вже тренуватись у загальній групі Зорі.

Наступний матч підопічні Патріка ван Леувена проведуть 2 квітня в УПЛ проти львівського Руха.

Нагадаємо, що у Данченка несподівано зупинилось серце на одному з тренувань Зорі на зимових зборах. Правий захисник пережив клінічну смерть.

Історія зупинки серця у Данченка

Врятували життя йому австрійські лікарі, які перебували поруч та мали з собою дефібрилятор. Під час реанімації в Олега тричі переставало битись серце. Але, на щастя, медикам вдалось повернути до життя українського футболіста Зорі.

Його доставили у лікарню та одразу поклали у реанімацію.

Через декілька днів Данченко вже був присутній на матчі своєї команди проти Риги, але лише у ролі глядача.

Грецький клуб АЕК, якому належить контракт Данченка, надіслав літак, який направив його на обстеження у Грецію. Його іноземний клуб повністю взяв на себе фінансову частину лікування Олега.

Медичне обстеження було позитивним для футболіста. Але лікарі навіть після цього заборонили йому повертатись до навантажень.

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