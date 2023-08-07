"Аргентинський чарівник": дубль Мессі врятував Інтер від поразки – яскраві відео

У понеділок, 7 серпня, Інтер Маямі зіграв в 1/8 фіналу Кубка ліг Даллас. Надрезультативний поєдинок закінчився серією пенальті, у якій точнішим був клуб Ліонеля Мессі.

Вже на 6-й хвилині Інтер Маямі вийшов вперед завдяки голу Ліонеля Мессі. Капітан команди продовжує запалювати після переїзду у США, пише 24 Канал.

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Чергова феєрія Мессі

Відео першого голу Мессі

Ще у першому таймі Даллас відповів двома голами та перевернув хід матчу з ніг на голову – 2:1.

На 63-й хвилині господарі збільшили свою перевагу до 3:1. Однак через дві хвилини Інтер завдяки зусиллям Кремаскі скоротив відставання до мінімуму 3:2.

До кінця матчу команди ще одного разу обмінялись голами, а фінальний свисток зафіксував бойові 4:4. Останній м'яч у поєдинку, як і перший, забив Мессі. Ліонель знову показав свої найкращі якості із виконанням штрафних ударів. Лео наче рукою поклав м'яч у дев'ятку воріт Далласа та оформив дубль, врятувавши для команди нічию.

Лео забив вже свої шостий та сьомий м'яч за Інтер у 4-х зіграних матчах (також один асист).

Дубль Мессі у ворота Далласа: дивіться відео

Путівка у чвертьфінал визначалась у серії пенальті. Усі п'ять ударів Інтера були точними, один із яких реалізував Мессі. Даллас помилився одного разу. Невдахою серії 11-метрових став Помикал. У підсумку – 3:5 на користь Інтер Маямі.

Наш Сергій Кривцов провів повний поєдинок за Інтер Маямі, але не бив пенальті.

Клуб Мессі крокує у наступний раунд Кубка ліг, де зіграє вже 11 серпня.