Cуд відхилив запит білоруски Тімановської про її допуск до Олімпіади

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської бігунки Христини Тімановської на скасування рішення Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі відсторонити її від Олімпіади в Токіо.

У своєму вердикті CAS заявив, що Тімановська не зуміла довести свою правоту. Спортсменка хотіла виступити в бігу на 200 метрів, змагання в яких пройшли сьогодні, 2 серпня.

Дивіться також Білоруська спортсменка Тімановська попросила політичного притулку в Польщі: запропонували візу

"Президент ad hoc відділення CAS відхилив термінове прохання відкласти виконання оскаржуваного рішення, оскільки спортсменка не змогла довести свою правоту", – йдеться у документі.

Що відомо про скандал з легкоатлеткою