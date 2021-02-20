Збірна України здобула "бронзу" жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася коронна для збірної України жіноча естафета. Україна фінішувала третьою.

Протягом всієї гонки боротьба за "золото" точилась між Норвегією, Україною, Білорусією та Францією. На екваторі гонки французька команда відвалилась від цього протистояння. Однак приєднались Польща та Німеччина.

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Остання стрільба стала ключовою. Збірна Норвегії стала чемпіонкою світу у жіночій естафеті. За друге місце була спекотна боротьба між Німеччиною та Україною. Переможницею у цій дуелі вийшла німкеня. Україна здобула "бронзу".

Результати гонки

1. Норвегія (0+11)

2. Німеччина (0+5)

3. Україна (0+7)

Хід гонки

Забійницею збірної України стала Анастасія Меркушина. Один додатковий патрон знадобився 26-річній українці на першому вогневому рубежі. Анастасія виїхала на друге коло 8-ю із 10 секундами відставання від Італії, яка виїхала зі стрільби першою. По ходу біатлоністка з України програла італійці 6 секунд на колі. Але все вирішувалось на її другій стрільбі.

Другий вогневий рубіж Меркушина пройшла на відмінно – 5 з 5. Анастасія підтягнула Україну на 5 місце із відставанням майже у 20 секунд. Українка у солідній групі разом з німкенею, норвежкою та біатлоністкою з Франції намагались наздогнати італійку Вітоцці. Меркушина передала естафету Юлії Джимі на 4 місці.

У кроці від п'єдесталу

Олімпійська чемпіонка з України лише останнім пострілом схибила на першій своїй стрільбі. Юлія підтягнула нашу команду у топ-3 лідерів. Відставання від Норвегії, за яку бігла Тіріль Екхофф, складало лише 7 секунд.

На своєму другому колі українка не стала форсувати події та йти в одному темпі з "норвезькою ракетою" Екхофф. Другий вогневий рубіж змусив полоскотати нерви українських фанатів – двічі у "молоко". Але чемпіонка Олімпіади у Сочі швидко закрила мішені – 4 місце.

Нестримні Блашко та Підгрушна

На своєму третьому колі Джима зціпивши зуби передала естафету Дарії Блашко третьою. З одним додатковим патроном замкнула всі 5 мішеней 25-річна українка. Збірна України продовжувала йти на третьому місці. Лідерство залишила за собою Норвегія.

Щось неймовірне створила Блашко на стійці. Дарія єдина з лідерок вибила 5 з 5 та вивела Україну у лідери гонки. Однак вже на колі українка програла 23 секунди суперницям та знову відкотилась на 4 місце.

Завершувала естафету для збірної України Олена Підгрушна, яка є стабільною фінішеркою команди. Сильний вітер завадив лідеркам відстрілятись "чисто", але капітан нашої команди виявилась сильнішою за погодні умови – 5 з 5. Україна знову стала лідером естафети. Менше, як у секунді була норвежка, яка вже на перших метрах випередила українку.

Стійку досвідчена українка закрила з семи – третє місце, лише у двох секундах від другої Німеччини. Лідеркою була Норвегія, яка і фінішувала першою. Підгрушна здобула для України "бронзу". Німкеня фінішувала другою.