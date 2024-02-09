Дмитренко стала найкращою у своїй дебютній гонці на ЧС-2024, Франція окупувала весь подіум

На чемпіонаті світу-2024 з біатлону у чеському Нове-Мєсто підійшов до закінчення жіночий спринт. Увесь подіум захопили представницііз Франції.

Україну у жіночому спринті представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Дебютантка чемпіонату світу-2024 у складі синьо-жовтої команди Дмитренко стала найкращою серед наших дівчат, повідомляє 24 Канал.

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Несподіваний результат від дебютантки

Христина на відмінно спрацювала на двох вогневих рубежах та фінішувала 12-ю. Чудовий результат від 24-річної біатлоністки.

Інші три українки потрапили у ТОП-30. Петренко, яка теж вибила 10 із 10 на стрільбі, заїхала на 19-ту позицію. Чотирма секундами Ірині поступилась Юлія Джима, яка на другому вогневому рубежі схибила одного разу.

Меркушина стала найгіршою серед українських біатлоністок, але також продемонструвала непоганий виступ – 29-та сходинка із одним промахом.

Весь п'єдестал зайняли біатлоністки із Франції. Чемпіонкою світу у Нове-Мєсто в спринті стала Жюлья Сімон. Лише 5 секунд не вистачило Жустін Бреза-Буше, аби випередити свою землячку та подругу по збірній. Хоча Жустін на відміну від Жюльї мала у своєму активі один промах.

Трійку призерок у Чехії замкнула Лу Жанмонно, у якої теж одна хиба.

Ще одна француженка Софі Шово зупинилась у 4-х секундах від медалей Мундіалю.

Результати жіночого спринту

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) 20:07,5

2. Жустін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +4,9

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +40,8

...

12. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:26,2

19. Ірина Петренко (0+0) +1:44,1

21. Юлія Джима (0+1) +1:48,3

29. Анастасія Меркушина (1+0) +2:05,6

10 лютого у чеському Нове-Мєсто відбудеться чоловічий спринт. Жінки повернуться до боротьби на ЧС-2024 вже 13 лютого 15-кілометровою індивідуальною гонкою.