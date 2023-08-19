Розклад трансляцій ЧС-2023 з легкої атлетики: де дивитися виступи українців

У Будапешті розпочався чемпіонат світу з легкої атлетики. За головною подію сезону та виступами українських атлетів можна слідкувати за допомогою онлайн трансляцій.

У світовій першості з легкої атлетики візьмуть участь 29 спортсменів з України. Загалом на ЧС-2023 буде розіграно 49 комплектів нагород.

До теми Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: склад збірної України та календар змагань

Де дивитися ЧС з легкої атлетики

Усі змагання чемпіонату світу з легкої атлетики наживо покаже сайт Суспільне Спорт. Також глядачі зможуть подивитися окремо фінали за участю українських спортсменів. Крім того, трансляція буде здійснюватися на телеканалі Суспільне Спорт. На місцевих телеканалах Суспільного покажуть вечірні сесії змагань ЧС-2023.

Розклад трансляцій та календар ЧС-2023

Субота, 19 серпня

09:50. Ранкова сесія

13:10. Кваліфікація жіночих стрибків у довжину (Марина Бех-Романчук)

19:00. Церемонія відкриття та вечірня сесія

Неділя, 20 серпня

08:15. Ранкова сесія

11:35. Кваліфікація чоловічих стрибків у висоту (Олег Дорощук, Андрій Проценко, Дмитро Нікітін)

17:35. Вечірня сесія

17:55. Фінал жіночих стрибків у довжину (Марина Бех-Романчук)

Понеділок, 21 серпня

19:40. Вечірня сесія

Вівторок, 22 серпня

19:40. Вечірня сесія

20:58. Фінал чоловічих стрибків у висоту

Середа, 23 серпня

11:00. Ранкова сесія

20:00. Вечірня сесія

20:10. Кваліфікація жіночого потрійного стрибка (Марина Бех-Романчук, Марія Сіней)

Четвер, 24 серпня

08:00. Ранкова сесія (фінали спортивної ходьби на 35 км)

20:00. Вечірня сесія

П'ятниця, 25 серпня

11:00. Ранкова сесія

11:20. Кваліфікація жіночих стрибків у висоту (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Юлія Чумаченко)

19:30. Вечірня сесія

20:36. Фінал жіночого потрійного стрибка (Марина Бех-Романчук, Марія Сіней)

Субота, 26 серпня

08:00. Марафон (жінки)

11:00. Ранкова сесія

20:00. Вечірня сесія

Неділя, 27 серпня

08:00. Марафон (чоловіки)

21:00. Вечірня сесія

21:05. Фінал жіночих стрибків у висоту (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Юлія Чумаченко)

. Чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме з 19 по 27 серпня. У змаганнях візьмуть участь понад 2000 спортсменів з 200 країн світу.