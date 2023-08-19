В мировом первенстве по легкой атлетике примут участие 29 спортсменов из Украины. В общей сложности на ЧМ-2023 будет разыграно 49 комплектов наград.

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Где смотреть ЧМ по легкой атлетике

Все соревнования чемпионата мира по легкой атлетике вживую покажет сайт Суспильне Спорт. Тамже же зрители смогут посмотреть отдельно финалы с участием украинских спортсменов. Кроме того, трансляция будет производиться на телеканале Суспильне Спорт. На местных телеканалах Суспильного покажут вечерние сессии соревнований ЧМ-2023.

Расписание трансляций и календарь ЧМ-2023

Суббота, 19 августа

09:50. Утренняя сессия

13:10. Квалификация женских прыжков в длину (Марина Бех-Романчук)

19:00. Церемония открытия и вечерняя сессия

Воскресенье, 20 августа

08:15. Утренняя сессия

11:35. Квалификация мужских прыжков в высоту (Олег Дорощук, Андрей Проценко, Дмитрий Никитин)

17:35. Вечерняя сессия

17:55. Финал женских прыжков в длину (Марина Бех-Романчук)

Понедельник, 21 августа

19:40. Вечерняя сессия

Вторник, 22 августа

19:40. Вечерняя сессия

20:58. Финал мужских прыжков в высоту

Среда, 23 августа

11:00. Утренняя сессия

20:00. Вечерняя сессия

20:10. Квалификация женского тройного прыжка (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)

Четверг, 24 августа

08:00. Утренняя сессия (финалы спортивной ходьбы на 35 км)

20:00. Вечерняя сессия

Пятница, 25 августа

11:00. Утренняя сессия

11:20. Квалификация женских прыжков в высоту (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко)

19:30. Вечерняя сессия

20:36. Финал женского тройного прыжка (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)

Суббота, 26 августа

08:00. Марафон (женщины)

11:00. Утренняя сессия

20:00. Вечерняя сессия

Воскресенье, 27 августа

08:00. Марафон (мужчины)

21:00. Вечерняя сессия

21:05. Финал женских прыжков в высоту (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко)

Достойно внимания. Чемпионат мира по легкой атлетике продлится с 19 по 27 августа. В соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов из 200 стран мира.