Україна виступить на ЧС-2023 з карате попри участь "нейтральних" росіян та білорусів
У вівторок, 24 жовтня, в Угорщині розпочнеться чемпіонат світу з карате. До турніру допустили представників країн-агресорів.
Міжнародний олімпійський комітет увімкнув "зелене світло" для атлетів з Росії та Білорусі. Тож не дивно, що тепер в чемпіонатах світу та Європи різних видів спорту виступають представники країн-терористів.
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Допуск росіян не змінив плани українців
Не став виключенням і ЧС з карате. Світова федерація карате (WKF) дозволила змагатися росіянам та білорусам в нейтральному статусі. До участі в турнірі їх допустили лише за кілька днів до початку чемпіонату.
В Будапешті змагатимуться 12 росіян та 8 білорусів. Попри таку амністію спортсменам країн-агресорів, збірна України візьме участь в турнірі.
Наша команда оскаржуватиме допуск росіян та білорусів, але від чемпіонату світу не відмовиться.
Що відомо про ЧС-2023 з карате
- Чемпіонат світу з карате триватиме з 24 до 29 жовтня. Змагання відбудуться в столиці Угорщини Будапешті.
- Збірна України буде представлена 22 спортсменами, які виступатимуть у 15 категоріях. Бронзовий призер Токіо-2020 Станіслав Горуна відмовився від участі в престижних змаганнях, надавши можливість молоді.
- За всю історію виступів на чемпіонатах світу українські каратисти завоювали сім медалей: дві срібні та п'ять бронзових.