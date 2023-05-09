"Спорт внє палітікі" кажуть вони: росіяни одягнули георгіївські стрічки на ЧС з дзюдо – фото

Міжнародна федерація дзюдо повернула до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Натомість через такий допуск на ЧС-2023 у Катар не поїхала українська збірна.

Наша збірна відкликала заявку команди на світову першість, яка відбувається із 7-го по 12-те травня у Катарі. Натомість на татамі виходять представники країн-агресорів, які виступають у "нейтральному" статусі.

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Цирк поїхав, а клоуни залишились

Поки ті борються на татамі, за них на трибунах уболівають такі ж "хароші русскі", які твердять, що "спорт внє палітікі". Та от, якщо ж це так, то чому в об'єктив телекамер, які транслюють чемпіонат світу-2023 у Досі, потрапила звичайна російська сім'я, на грудях членів якої були надіті георгіївські стрічки?

Вони самі своїми ж діями самі собі перечать.

Такий момент на трибунах чемпіонату світу із дзюдо у Катарі зауважив олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби-2020 та депутат Жан Беленюк.

"Спорт поза політикою" скаже вам ця р*снява сімейка, яка з "георгіївською стрічкою" на грудях вболіває за "нейтральних" спортсменів на чемпіонаті світу по дзюдо в Катарі,

– підписав фото Беленюк.



Російська сім'я одягнула георгіївські стрічки на ЧС із дзюдо / Кадр із відео

Відзначимо, що 9 травня на "болотах" святкують "Дєнь Побєди". На Красній площі навіть відбувся парад, хоча складно його називати таким гучним словом. Із короткою промовою виступив Владімір Путін, за якою самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко спостерігав із не дуже радісним обличчям.

Нагадаємо, що наші дзюдоїсти, зокрема Дар'я Білодід негативно відреагували на свою неучасть на ЧС-2023 у Досі. Артем Лесюк заговорив про подвійні стандарти для українських спортсменів: "Чому амбасадорка UNITED 24 Еліна Світоліна нещодавно грала проти білоруски, а дзюдоїсти змушені пропустити рейтингові змагання".

Зауважимо! Дзюдоїсти, які виступлять на ЧС-2023 у Досі, набирають бали, які будуть йти в олімпійський рейтинг. На жаль, українців своїх заслужених очок у Катарі не здобудуть.

Це вже другий подібний пропуск міжнародних змагань від українських дзюдоїстів. У 2022-му році через цю ж проблему наші спортсмени пропустили три етапи гран-прі. Після бойкоту української команди, IJF відсторонила представників країни-окупанта восени того ж року, але тепер знову повернула до міжнародних стартів.

Раніше уряд ухвалив рішення щодо бойкоту змагань для українських спортсменів, якщо на них виступатимуть представники країн-агресорів. Однак згодом у Міністерстві молоді та спорту пояснили цю ухвалу. Спортсмен сам вирішуватиме, чи змагатись йому пліч-о-пліч із суперниками ворожих країн. Але у випадку таких стартів держава не буде допомагати фінансово чи організаційно цьому спортсмену.