Повторити успіх на Євро: Саутгейт оголосив список гравців збірної Англії на ЧС-2022

10 листопада 2022 , 17:37
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Джерело:

твітер збірної Англії

Родоначальники футболу їдуть у Катар у статусі одного з головних фаворитів. Наставник команди визначився із заявкою, куди потрапили майже всі футболісти з АПЛ.

Зовсім скоро у Катарі почнеться головний футбольний турнір для збірних – чемпіонат світу-2022. Команди вже розпочинають підготовку до Мундіалю та оголошують свої заявки.

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У четвер зі списком на турнір визначився Гарет Саутгейт. Наставник збірної Англії викликав на ЧС-2022 26 футболістів, з яких лише один не представляє АПЛ (Джуд Беллінгем з Боруссії Дортмунд).

ВОРОТАРІ

  • Нік Поуп (Ньюкасл)
  • Джордан Пікфорд (Евертон)
  • Аарон Рамсдейл (Арсенал)

ЗАХИСНИКИ

  • Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)
  • Кайл Уокер (Манчестер Сіті)
  • Кіран Тріппьєр (Ньюкасл)
  • Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед)
  • Конор Коуді (Евертон)
  • Джон Стоунз (Манчестер Сіті)
  • Ерік Даєр )Тоттенхем)
  • Бей Вайт (Арсенал)
  • Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

ПІВЗАХИСНИКИ

  • Деклан Райс (Вест Хем)
  • Келвін Філліпс (Манчестер Сіті)
  • Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)
  • Конор Галлахер (Челсі)
  • Джордан Хендерсон (Ліверпуль)
  • Мейсон Маунт (Челсі)
  • Джеймс Меддісон (Лестер)
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті)

НАПАДНИКИ

  • Харрі Кейн (Тоттенхем)
  • Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)
  • Рахім Стерлінг (Челсі)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Джек Гріліш (Манчестер Сіті)
  • Каллум Вілсон (Ньюкасл)

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Кого Саутгейт не взяв

Цікаво, що 21 з 26 гравців цієї заявки грали за збірну Англії рік тому на Євро-2020, коли "три леви" стали віцечемпіонами. Новими обличчями є Александер-Арнольд, Вайт, Даєр, Галлахер та Вілсон.

При цьому Саутгейт проігнорував таких футболістів як Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Теммі Абрахам (Рома), Джарод Боуен (Вест Хем) та Фікайо Томорі (Мілан). А ось Бен Чілвелл та Ріс Джеймс пропустять ЧС через травми.

Англія – серед фаворитів

Нагадаємо, що на минулому Мундіалі у 2018 році Англія дійшла до півфіналу, де програла Хорватії і зрештою посіла 4 місце. Тепер же підопічні Саутгейта є одними з фаворитів чемпіонату світу. Коефіцієнт на їх перемогу становить 6,30, менше лише у Бразилії (5,50).

Важливо знати. Англія на ЧС-2022 потрапила у групу В. Там "три леви" зіграють проти Ірану (21 листопада), США (25 листопада) та Уельсу (29 листопада.
Автор: Анатолій Дерека