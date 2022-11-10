Німецька збірна приємно здивувала присутністю у заявці "Золотого хлопчика" Маріо Гетце. 30-річний атакувальний півзахисник Айнтрахта вперше за 5 років вдягне футболку національної команди.

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Про героя ЧС-2014 не забули

Востаннє колишній лідер Боруссії Дортмунд грав за "Бундестім" 14 листопада 2017-го року. Було це у товариському матчі проти Франції. Та зустріч закінчилась бойовою мировою 2:2. Маріо провів на футбольному полі 25 хвилин.

Цікавий факт! Саме гол Гетце на 113-й хвилині у фіналі чемпіонату світу-2014 приніс Німеччині титул найкращої збірної світу. Цей м'яч не лише став переможним, а й приніс славу Маріо, кар'єра якого стрімко пішла угору.

Також слід виділити появу у заявці 17-річного діаманта дортмундської Боруссії Юссуфі Мукоко.

Заявка збірної Німеччини

Воротарі: Мануель Нойєр, Марк-Андре тер Штеген, Кевін Трапп;

Мануель Нойєр, Марк-Андре тер Штеген, Кевін Трапп; Захисники: Армель Белла-Котчап, Маттіас Гінтер, Крістіан Гентнер, Тіло Керер, Лукас Клостерман, Давид Раум, Антоніо Рюдігер, Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле;

Армель Белла-Котчап, Маттіас Гінтер, Крістіан Гентнер, Тіло Керер, Лукас Клостерман, Давид Раум, Антоніо Рюдігер, Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле; Півзахисники: Карім Адейємі, Юліан Брандт, Ніклас Фюлкруг, Леон Горецька, Маріо Гетце, Ілкай Гюндоган, Йонас Хофман, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала;

Карім Адейємі, Юліан Брандт, Ніклас Фюлкруг, Леон Горецька, Маріо Гетце, Ілкай Гюндоган, Йонас Хофман, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала; Нападники: Юссуфа Мукоко, Томас Мюллер, Лерой Зане, Серж Гнабрі, Кай Хаверц.

Не лише поповненнями єдиними. Не обійшлось без втрат. На чемпіонат світу-2022 у Катар зі збірною Німеччини точно не поїдуть атакувальний півзахисник Марко Ройс та нападник Тімо Вернер. Обидва пропускають Мундіаль через травми.

У груповому раунді ЧС-2022 "Бундестім" зіграє проти Японії (23 листопада), Іспанії (27 листопада) та Коста-Рики (1 грудня).