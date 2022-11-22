Катар є однією з нечисельного списку країн, яка підтримує Росію та її божевільного диктатора Владіміра Путіна. Це вони показали й на футбольному святі під назвою чемпіонат світу-2022. Однак у світі різко розкритикували рішення ФІФА проводити Мундіаль у Катарі та навіть прозвали його турніром на крові, пише 24 канал.

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"Пропагандистська культура" на чемпіонаті світу

Організатори ЧС вкотре довели, що "спорт внє палітіки" не буває. На сцені фан-зони у місті Люсейл футбольні уболівальники переглядатимуть "диво російської культури" – виставу "Лебедине озеро", яку показуватиме державний балет на льоду із Санкт-Петербурга.

Але на цьому організатори Мундіалю не зупинились. Аж десять днів першого зимового місяця (із 1-го по 10-те грудня) там будуть показувати мюзикл на льоду "Спляча красуня" від фігуристки Тетяни Навки, яка є дружиною пропагандиста Дмітрія Пєскова. Про це так активно та з гордістю пишуть росЗМІ.

Після чого гості ЧС-2022 знову переглядатимуть у перервах між матчами виставу "Лебедине озеро". Цинізму організаторів у Катарі просто немає меж. І вони ще хочуть, щоб навколо їх Мундіалю не було скандалів? Хоча самі є ініціаторами їх створення.

Схоже, що багато фанатів скажуть чемпіонату світу-2022 йти вслід за "русскім воєнним кораблем".

Нагадаємо, що у Досі облаштували фан-містечко прямо посеред пустелі. Що несе загрозу життю гостей чемпіонату світу-2022.

А навколо Мундіалю виникає чимало скандалів не лише за межами стадіону, а й на футбольному полі: компенсований час по 10 хвилин, заборона використання капітанських пов'язок "One Love" та ще багато інших.