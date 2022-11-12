Бензема спростував можливий пропуск старту ЧС-2022 через травму

Карім Бензема потрапив у заявку збірної Франції на чемпіонат світу-2022. Нападник став одним із семи форвардів, яких із собою у Катар візьму Дідьє Дешам.

Раніше була інформація, що французький нападник Реала ризикує пропустити початок Мундіалю. Все через тривале відновлення від пошкодження.

Варто дізнатись Тренер збірної Сенегалу зізнався, чому включив травмованого Мане у заявку на ЧС-2022

Фанати можуть не хвилюватись

У Франції не вірили, що Карім зможе повернутись у загальну групу у стартовому матчі французів проти Австралії. Бензема розповів, як триває його відновлення від пошкодження.

Нападник заспокоїв французьких уболівальників та запевнив, що у нього був невеликий дискомфорт, але більше нічого серйозного. Карім пообіцяв, що підійде до першого матчу проти австралійської команди у гарній фізичній формі.

Форвард мадридського Реала сподівається, що збірній вдасться захистити звання чемпіонів світу, яке здобули у 2018 році.

Перемога на ЧС? Це був би один із найкращих подарунків для мене на день народження. Кожен матч буде фіналом. У нас дуже хороша група, будемо віддаватись гру за грою,

– заявив Бензема.

Цікаво, що фінал ЧС-2022 запланований на 18 грудня, а вже 19 грудня Бензема святкуватиме своє 35-річчя.

У березні 2007-го Бензема дебютував за збірну Франції. У футболці національної команди провів вже 97 поєдинків, у яких наколотив 37 голів.

У груповому раунді збірна Франції зустрінеться з Австралією (22 листопада), Данією (26 листопада) та Тунісом (30 листопада).