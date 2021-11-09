Чотири українські спортсмени потрапили в рейтинг Forbes "30 до 30"

Видання Forbes Україна опублікувало свій рейтинг "30 до 30". Це список з 30 осіб, які до 30 років досягли значних успіхів. У 2021 році в цьому списку одразу четверо спортсменів.

Список 2021-го теж поєднав людей різних індустрій та сфер. Однак кожен з них досяг чималого визнання своєю діяльністю. При цьому укладачі списку відзначають, що "цьогорічним учасникам, можливо, було навіть складніше, ніж попередникам: їхні успіхи припали на часи пандемії".

Спорт в цьому рейтингу представляють ті спортсмени, які представляли Україну на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо та здобули нагороди.

Максим Крипак. 26 років.

Найтитулованіший спортсмен Паралімпійських ігор у Токіо: п’ять золотих, одна срібна та одна бронзова медалі у плаванні. П’ять років тому на Іграх у Ріо-де-Жанейро він виступив ще сильніше: п’ять золотих і три срібні нагороди. Йому належить кілька світових рекордів.

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Анжеліка Терлюга. 29 років.

Одеситка Анжеліка Терлюга чотири роки поспіль зберігає статус найкращої у своїй ваговій категорії за версією Всесвітньої федерації карате. На Олімпіаді в Токіо вона виборола срібло. У 2017–2019 роках тричі ставала чемпіонкою Європи в особистих та командних змаганнях.

Михайло Романчук. 25 років.

На своїй дебютній Олімпіаді в Токіо Романчук виграв дві медалі – срібну та бронзову. Це перший за 17 років український плавець, котрий узяв дві олімпійські нагороди за одні Ігри. В одному з відбіркових запливів на 800 метрів рівнянин встановив олімпійський рекорд.

Людмила Лузан. 24 роки.

Наразі у неї 13 медалей на великих міжнародних змаганнях. Зокрема срібло та бронза на Олімпіаді в Токіо. Бронзу Лузан виборола в одиночному запливі, а срібну медаль розділила із напарницею Анастасією Четверіковою на дистанції 500 метрів. У вересні 2021 року Лузан і Четверікова стали першими в історії цієї дисципліни чемпіонками світу з України у змаганнях на дистанції 500 метрів.

У 2020 році с список Forbes Україна "30 до 30" потрапило одразу п'ятеро спортсменів. Це були тенісистка Еліна Світоліна, легкоатлетка Ярослава Магучіх, футболіст Олександр Зінченко, дзюдоїстка Дар'я Білодід та борець Жан Беленюк. Четверо з них (за винятком Зінченка) принесли Україні олімпійські медалі в Токіо-2020. А Зінченко в складі збірної України дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Однак через правила, що в рейтинг потрапляють лише нові учасники, ці спортсмени не могли опинитися в списку у 2021 році.