Чотири клуби вже гарантували собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
4 листопада 2021 , 07:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Визначилися перші команди, які гарантували собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вони виграли усі чотири матчі у своїх квартетах.
Першими місце в 1Є8 фіналу ЛЧ собі забезпечили Баварія та Ювентус, які свої матчі зіграли 2 листопада. Обидві команди виграли всі чотири матчі в групах, які провели.
3 листопада до них приєдналися ще два клуби – це Ліверпуль та Аякс, які теж виграли по чотири матчі.
До теми Ліга чемпіонів: результати матчів 3 листопада
Натомість з Ліги чемпіонів точно вилетіли Мальме (чотири поразки), Бешикташ та РБ Лейпциг. Німецька команда хоч і врятувалася від поразки в матчі з ПСЖ завдяки пенальті на останній хвилині, але втратила будь-які шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.