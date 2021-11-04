Чотири клуби вже гарантували собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Визначилися перші команди, які гарантували собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вони виграли усі чотири матчі у своїх квартетах.

Першими місце в 1Є8 фіналу ЛЧ собі забезпечили Баварія та Ювентус, які свої матчі зіграли 2 листопада. Обидві команди виграли всі чотири матчі в групах, які провели.

3 листопада до них приєдналися ще два клуби – це Ліверпуль та Аякс, які теж виграли по чотири матчі.

До теми Ліга чемпіонів: результати матчів 3 листопада

Натомість з Ліги чемпіонів точно вилетіли Мальме (чотири поразки), Бешикташ та РБ Лейпциг. Німецька команда хоч і врятувалася від поразки в матчі з ПСЖ завдяки пенальті на останній хвилині, але втратила будь-які шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.