Зорю продовжує штормити: "моряки" розтрощили "мужиків" в 1/4 Кубка України – відео

У перший день листопада в Одесі відбувся другий матч 1/4 фіналу Чорноморець – Зоря. Підопічні Романа Григорчука дуже легко вийшли в наступний раунд турніру.

Чорноморець – Зоря 4:1

Голи: Штогрін, 21, 33, 72, Васильєв, 58 – Герреро, 79

Луганська команда після змін на тренерському містку ніяк не може вийти з кризи. Представник України в єврокубках зазнав болючої поразки у чвертьфіналі Кубка України, пише 24 Канал.

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Хет-трик Штогріна та дірявий захист Зорі

Обидва тренери виставили основні склади на кубкову зустріч. Це підтверджувало серйозні наміри команд на турнір.

Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі. Помилкою голкіпера луганців Турбаєвського скористався нападник Чорноморця Штогрін.

24-річний форвард "моряків" став справжнім героєм зустрічі. На 33-й хвилині першого тайму Штогрін у падінні замкнув простріл Кузика – 2:0

У другій половині поєдинку команда Григорчука продовжувала домінувати. На 58-й хвилині опорний хав одеситів Васильєв зробив рахунок 3:0. А незабаром Штогрін оформив хет-трик, поставивши хрест на кубкових перспективах Зорі.

До честі луганців варто додати, що вони зуміли відквитати один м'яч. Результативний удар на свій рахунок записав панамець Герреро.

У підсумку команда Григорчука здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1 та вийшла до півфіналу Кубка України. Луганська Зоря залишила турнір і тепер матиме змогу зосередитися на чемпіонаті та Лізі конференцій.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Зоря