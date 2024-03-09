Закинув м'яч за комірець: гол на останній хвилині приніс перемогу Ворсклі над "моряками" – відео

Матч в Одесі між Чорноморцем та Ворсклою відкривав суботню програму 20-го туру УПЛ. Все вирішив розіграш кутового на останніх хвилинах поєдинку.

Чорноморець – Ворскла 0:1

Гол: Бацула, 90

Команди з різним настроєм підходили до звітного поєдинку. "Моряки" у попередньому турі мінімально поступилися Динамо (0:1), а "ворскляни" здобули вольову перемогу над Вересом (2:1), пише 24 Канал.

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Оригінальний гол Бацули приніс перемогу Ворсклі

Гості дуже агресивно розпочали поєдинок. Вже на 4-й хвилині форвард Ворскли Степанюк змусив Варакуту продемонструвати свою майстерність. Небезпечно діяв на фланзі новобранець полтавської команди Мякушко. В одеситів запам'ятався удар Авагімяна, але м'яч після його удару пройшов повз ворота.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Команда Долганського контролювала хід поєдинку та частіше загрожувала воротам суперника.

Обрана тактика принесла результат на останній хвилині основного часу. Після розіграшу кутового м'яч опинився у Бацули, який закинув його за комірець Варакуті.

Цей гол приніс другу поспіль перемогу Ворсклі. Чорноморець у весняній частині чемпіонату ще не перемагав.

Після звітного матчу турнірне положення Ворскли не змінилося. Команда Долганського займає сьому сходинку з 29 балами в активі.

Чорноморець опустився на 10-те місце. "Моряки" мають в активі 23 пункти у 19 матчах.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Ворскла