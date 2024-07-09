Домовленість досягнута: Чорноморець в новому сезоні очолить старий-новий тренер

Наприкінці червня одеський Чорноморець залишився без наставника. Роман Григорчук залишив команду та підписав угоду з азербайджанським Нефтчі.

"Моряки" після цього активно почали пошук головного тренера. У підсумку, вибір було зроблено на користь Олександра Бабича, який раніше вже очолював одеситів.

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Повернення через 7 років

Пресслужба Чорноморця повідомила, що керівництво клубу досягло домовленості з 45-річним фахівцем. Наразі він ще не приєднався до команди.

Зазначається, що після повернення в Україну відбудеться представлення Олександра Бабича як головного тренера "моряків". Там він розповість про плани на сезон та шляхи їх реалізації. На який термін буде підписана угода наразі невідомо.

. Бабич уже очолював одеситів у 2014-2017 роках. З 2022 року уродженець Алчевська працював у Болгарії (Фратрія та Пірін).

Нагадаємо, що в минулому сезоні одеський Чорноморець посів дванадцяте місце в турнірній таблиці УПЛ. Нову кампанію "моряки" розпочнуть матчем проти Кривбаса. Базовий день проведення першого туру чемпіонату України – 3 серпня.