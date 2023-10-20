Металіст 1925 – Кривбас 1:3

Голи: Вачіберадзе, 39 – Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Команда Юрія Вернидуба стала відкриттям чемпіонату, несподівано очоливши турнірну таблицю УПЛ. Щоб підтвердити свої чемпіонські амбіції, криворіжці повинні були брати три очка в матчі з Металістом 1925, пише 24 Канал.

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Вже в дебюті зустрічі гості відкрили рахунок у матчі. Вінгер Кривбасу Задерака скористався пасом Татаркова та відправив м'яч до сітки воріт досвідченого голкіпера харків'ян Сидоренка.

На 32-й хвилині зустрічі форвард криворіжців Кожушко подвоїв перевагу. Але гол в роздягальню від Вачіберадзе залишав шанси на позитивний результат для харків'ян.

В другому таймі Задерака оформив дубль та поставив остаточну крапку в матчі. Загалом, підопічні Вернидуба мали відчутну перевагу. А тому цілком заслужено здобули перемогу з рахунком 3:1.

Підопічні Вернидуба здобули 7-му перемогу в чемпіонаті. Кривбас з 23 очками очолює турнірну таблицю.

Металіст 1925 залишився на 11 місці. У харків'ян є ще одна гра в запасі, щоб покращити своє становище.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Кривбас