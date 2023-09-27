Чорноморець проти Кривбаса: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України

У середу, 27 вересня, в Одесі пройде матч 1/8 фіналу Кубка України. в якому зіграють Чорноморець та Кривбас. Онлайн-трансляція буде доступна на сайті 24 каналу.

В Кубку України проходять зустрічі 1/8 фіналуцього тижня. Путівки до чвертьфіналу завоювали Олександрія та Шахтар, як пройшли Рух та Верес відповідно пише 24 канал.

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Одним із топ-матчів середи стане гра в Одесі, де місцевий Чорноморець прийме Кривбас. Початок – о 17:00. Обидва клуби яскраво почали сезон в УПЛ.

Сенсаційний старт команд

Одесити виграли 5 матчів із восьми, в тому числі і у Динамо (3:2). Попри три поразки, команда Романа Григорчука йде на третій сходинці. Кривбас також має п'ять перемог.

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Але підопічні Вернидуба програли при цьому лише раз. Криворіжці змогли відібрати очки у Шахтаря (3:3) та перемогти Зорю (2:1). Завдяки цьому Кривбас посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від "гірників" на одне очко.

Пряма трансляція матчу Чорноморець – Кривбас буде доступна на ютуб-каналі одеситів, але лише для спонсорів каналу. Вартість місячної підписки становить 35 гривень.

Дивіться матч Чорноморець – Кривбас онлайн