В Кубке Украины проходят встречи 1/8 финала на этой неделе. Путевки в четвертьфинал завоевали Александрия и Шахтер, как прошли Рух и Верес соответственно, пишет 24 канал.

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Одним из топ-матчей среды станет игра в Одессе, где местный Черноморец примет Кривбасс. Начало – в 17:00. Оба клуба ярко начали сезон в УПЛ.

Сенсационный старт команд

Одесситы выиграли 5 матчей из восьми, в том числе и у Динамо (3:2). Несмотря на три поражения, команда Романа Григорчука идет на третьем месте. У Кривбасса также пять побед.

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Но подопечные Вернидуба проиграли при этом только один раз. Криворожцы смогли отобрать очки у Шахтера (3:3) и победить Зорю (2:1). Благодаря этому Кривбасс занимает второе место в УПЛ, отставая от "горняков" на одно очко.

Прямая трансляция матча Черноморец – Кривбасс будет доступна на ютуб-каналы одесситов, но только для спонсоров канала. Стоимость подписки составляет 35 гривен.

Смотрите матч Черноморец – Кривбасс онлайн