Чорноморець на дні: команда Романа Григорчука не змогла здолати Колос

Одесити продовжують йти без перемог у цьому сезоні УПЛ. "Моряки" були близькі до тріумфу у Ковалівці, але Колос зміг вирвати нічию.

Колос – Чорноморець 1:1

Голи: Оріховський, 72 (пен.) – Селін, 20.

У чемпіонаті України підійшли до кінця поєдинки 9 туру УПЛ. У першому матчі понеділка Кривбас нарешті здобув першу перемогу у турнірі.

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Також без перемог залишався і Чорноморець, який відправився в гості до Колоса, пише 24 канал. Матч було вимушено перенесено на годину пізніше через повітряну тривогу у київській області.

Сам поєдинок не був насиченим на небезпечні моменти. Чорноморець вийшов вперед вже на 20 хвилині після кутового. Селін відгукнувся на подачу Кравченка та пробив Волинця.

В подальшому одесити намагались засушити гру, однак Колос таки знайшов свій момент. В середині другого тайму Кравченко збив у своєму майданчику Смирного і Оріховський впевнено реалізував пенальті.

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Турнірне становище

На цьому команди і закінчили. Чорноморець залишається без перемог і замикає турнірну таблицю УПЛ. Відставання від рятівної зони становить вже п'ять балів.

Колос же втратив можливість повернутись у єврокубкову зону і залишився на сьомому місці. У наступному турі команда Ярослава Вишняка зіграє проти Вереса, тоді як на Чорноморець очікує бій із Дніпром-1.