Чорна смуга для українця: як Зінченко допоміг супернику забити Арсеналу – відео грубої помилки

У рамках 19-го туру АПЛ сезону-2023/2024 Арсенал приймав Вест Хем. "Каноніри" несподівано поступились супернику на очах власних уболівальників, які почали ненавидіти Олександра Зінченка.

Від любові до ненависті один крок… Саме так можна назвати ставлення уболівальників Арсенала до Олександра Зінченка, який у матчі проти Вест Хема вийшов зі старту. Вже із перших хвилин стало зрозуміло, що гра в українця взагалі не пішла, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Арсенал поступився вдома Вест Хему: Зінченко привіз гол у власні ворота – відеоогляд

Наварили в обороні

Український футболіст багато помилявся, а невпевнена гра привела до голу у ворота Арсенала. Габріель та Зінченко не змогли розібратись, хто ж буде вибивати м'яч після прострілу з флангу у штрафний майданчик господарів. Що привело до результативного удару Соучека, який відкрив рахунок у матчі – 0:1 на користь Вест Хема.

Зінченко та Габріель привезли гол у ворота Арсенала: дивіться відео

Саме з рахунком 0:1 на користь Вест Хема команди пішли на перерву. Після відпочинку Зінченко та Габріель продовжили гру, але вже на 64-й хвилині Олександра зняли з матчу.

Український футболіст провів один із найгірших поєдинків у футболці лондонського клубу. Для Зінченка цей матч став 24-м у поточному сезоні-2023/2024.

Арсенал же ще до заміни українця пропустив вдруге після розіграшу кутового. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вест Хема на виїзді 0:2. "Каноніри" ж несподівано зазнали домашньої поразки.

Після поєдинку уболівальники Арсенала накинулись на Зінченка та звинуватили його у поразці. Також фани "канонірів" попросили Мікеля Артету посадити українця на лаву запасних. А лише декілька матчів тому ті ж фанати співали оди Зінченку.