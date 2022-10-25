Чому забивний новачок Шахтаря не поїхав на ключову гру проти Селтіка: відповідь Йовічевіча

Донецький Шахтар 25 жовтня зіграє на виїзді проти Селтіка у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. "Гірники" прибули у Глазго без одного із забивних новачків команди.

У заявці серед 26 футболістів не знайшлось місця Мар'яну Шведу. Все через те, що вихованець львівських Карпат досі тренується індивідуально від команди через травму. Що підтвердив головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч.

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Йовічевіч: Віримо, що можемо створити чергове диво

Також хорватський спеціаліст прокоментував відсутність Єгора Назарини, який лише у вересні 2022 року приєднався до донецького клубу.

"Повна концентрація на матчі. Знаємо, що на нас чекає легендарний стадіон. Ми не займаємось тим, на що не можемо впливати. Ми підходимо до матчу в гарній формі. Швед не приїхав через травму. А Назарина не приїхав, бо не заявлений на Лігу чемпіонів", – розповів Йовічевіч.

Наставник додав, що вірить у диво в Глазго. Але назвав, що суперник донеччан буде фаворитом у майбутньому протистоянні з "гірниками".

Віримо, що зможемо створити чергове диво. Нині ми вже не та команда, яка була на старті сезону. Ми сильні ментально, щоб витримати завтра цей матч. Селтік – фаворит матчу з Шахтарем,

– сказав тренер донецького клубу.

Матч Селтік – Шахтар розпочнеться 25 жовтня о 22:00. де дивитись поєдинок дізнайтесь – за посиланням. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Ліги чемпіонів.

У разі перемоги шотландський клуб не перестрибне "гірників", адже між ними різниця у 4 очки. А от донеччани, якщо переможуть, то мають шанс обігнати РБ Лейпциг (наразі між ними різниця в один бал), який у 5-му турі грає проти лідера групи "F" Реала. Мадридська команда одноосібно лідирує у групі, маючи у своєму активі 10 пунктів.

Попередня зустріч Шахтар – Селтік закінчилась нічиєю 1:1. Єдиний гол у складі донеччан забив Михайло Мудрик.