Титулована німецька біатлоністка пропустить новий сезон Кубка світу
Джерело:Яніна Хеттіх-Вальц
Німецька біатлоністка Яніна Хеттіх-Вальц чекає на первістка. Спортсменка пропустить найближчий сезон Кубка світу.
Яніна Хеттіх-Вальц у своєму інстаграмі повідомила, що стане мамою. Спортсменка поділилася милим фото зі своїм чоловіком.
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Німкеня чекає на дитину
Через вагітність Яніна Хеттіх-Вальц пропустить біатлонний сезон-2024/2025.
Починається нова пригода. Ми неймовірно раді. До зустрічі на біатлонних стадіонах наступного сезону,
– написала німецька біатлоністка.
Яніна Хеттіх-Вальц повідомила про вагітність / Фото з інстаграму біатлоністки
Довідка. Сезон-2023/2024 німецька спортсменка закінчила на 10-му місці в загальному заліку. Також вона здобула срібну та бронзові медалі на чемпіонаті світу-2024 в чеському Нове Место.
Нагадаємо, що частину сезону-2024/2025 може пропустити і українка Ірина Петренко, яка отримала травму на тренуванні.