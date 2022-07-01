"Чому вони хочуть нас убити": Усик не знає, як пояснити дітям злочини російських окупантів

Український боксер Олександр Усик вкотре нагадує світу про війну у його рідній країні. Він продовжує боротьбу на інформаційному фронті та розповідає про злочини окупантів.

Усик: Часом я змушую себе усміхатися

Олександр пригадав розмову зі своїми дітьми. Він не знає, як відповідати на їхні питання про війну.

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Зараз у мене традиційна зачіска українських козаків. Часом я змушую себе усміхатися. Іноді я змушую себе співати. Я навіть не можу це пояснити. Мої діти запитують: "Тату, чому вони хочуть нас убити?" Я не знаю, що їм відповісти,

– сказав Усик.

Наприкінці березня російські окупанти захопили будинок Усика у Ворзелі. Про це повідомила дружина боксера Катерина.

На щастя, родина встигла виїхати за кордон. Олександр вперше прокоментував "візит" окупантів. Він зазначив, що окупанти проживали там деякий час.

Усик не мовчить про війну

Український боксер не дає світу забути про війну, яку розв'язала Росії на території його рідної країни.

Під час пресконференції з Ентоні Джошуа у Лондоні він наголосив, що російські окупанти скидають бомби на мирні міста та намагаються знищити всіх українців.

Українець також розповів про головну мету реваншу, він наголосив, що вийде на ринг проти Ентоні заради України.

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.