Футболіста Шахтаря вигнали з клубу за порушення спортивного режиму, – ЗМІ

Вінгер Шахтаря Владислав Вакула 30 січня покинув розташування Десни, пробувши у клубі всього 17 днів. Футболіст вже приєднався до Маріуполя.
Джерело: Sport.ua
За інформацією джерела, 21-річний футболіст молодіжної збірної України був відрахований за "грубе порушення спортивного режиму".
До теми Гравець Шахтаря Вакула покинув Десну через два тижні після переходу в оренду
Додамо, що головний тренер чернігівської клубу Олександр Рябоконь підтвердив інформацію про розірвання орендного договору, проте не став називати причини.